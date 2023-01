Billy Idol dobil zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Los Angeles, 7. januarja - Legendarni britanski glasbenik Billy Idol, ki je s kombinacijo karizme in šarma, punk uporništva, udarnosti rocka in pop plesnih ritmov sooblikoval sodoben pop rock, je v petek dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Po navedbah organizatorjev je to 2743 zvezda po vrsti in prva v letošnjem letu.