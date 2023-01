Letošnja podelitev cezarjev brez tistih, ki jih preiskujejo zaradi spolnih zlorab

Odločitev je posledica bojazni pred protesti na prireditvi 25. februarja zaradi najnovejšega primera #MeToo, v katerega je vpleten igralec Sofiane Bennacer, ki ga policija preiskuje zaradi dveh obtožb posilstva in zaradi nasilja nad partnerko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

25-letni Bennacer, ki zanika kakršnokoli krivdo, je veljal za favorita za cezarja zaradi vloge v filmu Les Amandiers o promiskuitetni skupini študentov dramske igre v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Režiserka filma Les Amandiers Valeria Bruni-Tedeschi, ki naj bi bila tudi Bennacerjevo dekle, je obsodila medijski linč nad igralcem. Na Instagramu je priznala, da so bili producenti filma med kastingom seznanjeni z obtožbami na račun Bennacerja, "vendar sem jim rekla, da me te govorice ne bodo ustavile in da si ne znam predstavljati snemanja filma brez njega".

Njena slavna sestra, pevka in nekdanja francoska prva dama Carla Bruni, pa je v odzivu dejala, da ravnanje z igralcem spodkopava domnevo nedolžnosti, "enega od temeljev naše demokracije".

Protesti so spremljali podelitev cezarjev že leta 2020, ko je režiser Roman Polanski, obsojen zaradi posilstva deklice v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, prejel nagrado za najboljšega režiserja, kar je sprožilo veliko reorganizacijo Academie des Arts et Techniques du Cinema, ki podeljuje cezarje.

Akademija je sedaj sporočila, da bodo vsi, ki jim grozi morebitna zaporna kazen zaradi "nasilja, zlasti spolne ali seksistične narave", izključeni z letošnje slovesnosti.

"Odločili smo se, da ne bomo izpostavljali oseb, ki bi jih sodstvo lahko obravnavalo zaradi nasilnih dejanj," so še zapisali in dodali, da so se za ta korak odločili "iz spoštovanja do žrtev", četudi le domnevnih.

Akademija je še sporočila, da še vedno razpravlja, ali bi bilo treba osebam z obtožbami in obsodbami zaradi spolnih zlorab v celoti prepovedati prihodnje nominacije in nagrade ter napovedala, da naj bi odločitev o tem sprejela v prihodnjih tednih.