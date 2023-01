Kaliforniji se po hudih poplavah obetajo nove

Sacramento, 3. januarja - Prebivalci severne Kalifornije se ta teden pripravljajo na nova močna neurja, potem ko so poplave na zadnji dan starega leta terjale eno smrtno žrtev, iz enega od zapor so morali evakuirati več kot tisoč zapornikov, poplavne vode pa so odplaknile del sistema nasipov, ki varujejo kmetijska zemljišča.