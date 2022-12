New York, 30. decembra - Potem ko je med pandemijo covida-19 leta 2020 in 2021 število umorov v ZDA naraščalo, se je trend letos umiril. Časnik New York Times poroča, da je v primerjavi z lanskim letom število umorov v velikih mestih padlo za pet odstotkov z 9059 na 8580.