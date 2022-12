V Izraelu protesti proti najbolj desni vladi doslej

Jeruzalem, 30. decembra - Po prisegi nove vlade premierja Benjamina Netanjahuja so Izrael v četrtek zvečer že pretresli prvi protivladni protesti. Na ulicah več mest se je zbralo na tisoče ljudi, ki se bojijo, da bo nova, najbolj desno in versko usmerjena vlada v zgodovini te države omejila temeljne državljanske in manjšinske pravice.