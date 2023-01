Več desettisoč ljudi novo leto pričakalo na prostem

Ljubljana/Maribor/Novo mesto/Koper, 1. januarja - Vstopili smo v leto 2023. Številni so novo leto pričakali na silvestrovanjih na prostem, ki so potekala po vsej državi. V Ljubljani je toplo vreme privabilo v središče mesta tisoče ljudi, med njimi so bili mnogi tuji turisti, ki so za praznike prišli v Slovenijo. Glasba je odmevala ne le z odrov, ampak tudi iz lokalov.