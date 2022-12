Nižje trošarine, dajatve in DDV inflacijo letos znižali za 1,3 odstotne točke

Ljubljana, 30. decembra - Nižje trošarine in druge dajatve za goriva in energijo ter znižanje stopnje DDV za energente so letošnjo letno inflacijo, merjeno s s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, znižale za 1,3 odstotne točke. Brez učinka teh razbremenitev bi bila inflacija 12,1-odstotna, tako pa je 10,8-odstotna.