Letos so po mnenju raziskovalcev doseženi pomembni premiki v znanosti, vendar ne zadostni

Ljubljana, 29. decembra - Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti so bili letos narejeni določeni pomembni premiki, medtem ko se na druge še čaka, je bil eden glavnih poudarkov današnjega spletnega pogovora, ki ga je v okviru projekta STAznanost pripravila STA. Ob tem so izpostavili uveljavitev novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.