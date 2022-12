Slovenski center Pen poziva k zaščiti iranske pisateljice in aktivistke Modžgan Kavusi

Ljubljana/Teheran, 29. decembra - Slovenski center Pen in ženski odbor Slovenskega centra Pen Mira sta pozvala slovenski politični vrh, ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon in predsednico republike Natašo Pirc Musar, da nemudoma storijo vsa tista dejanja, ki bodo zaščitila iransko pisateljico in aktivistko Modžgan Kavusi.