V ZDA za potnike iz Kitajske od 5. januarja znova obvezen negativen test na covid-19

Washington, 29. decembra - ZDA od 5. januarja znova uvajajo obvezne negativne teste na covid-19 za vse potnike iz Kitajske, starejše od dveh let, vključno z ameriškimi državljani. S tem so se pridružile vrsti držav, ki so zaradi naraščanja okužb z novimi različicami novega koronavirusa na Kitajskem uvedle podobne zahteve.