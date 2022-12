Predlog nove resolucije o razvoju SV predvideva dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP do leta 2030

Ljubljana, 28. decembra - Ministrstvo za obrambo je na portalu eUprava objavilo predlog nove resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki je od prejšnje resolucije ambicioznejša. Dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP namreč predvideva pet let prej, do leta 2030, so sporočili z ministrstva.