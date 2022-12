Prve evre na Hrvaškem bosta dvignila finančni minister in guverner HNB

Zagreb, 28. decembra - Na Hrvaškem bosta prve evre na bankomatu 1. januarja, tik po polnoči, dvignila hrvaški finančni minister Marko Primorac in guverner hrvaške centralne banke (HNB) Boris Vujčić, je napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Ponovil je, da bo Hrvaška vstop v schengenski prostor in območje evra obeležila simbolično, brez velikih zabav in stroškov.