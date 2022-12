Trgovci novembra z nižjimi prihodki

Ljubljana, 28. decembra - Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil novembra za 0,5 odstotka nižji kot oktobra, so sporočili statistiki. Najbolj se je znižal v trgovini z motornimi gorivi, zvišal pa se je v trgovini z živili in trgovini z neživili. V prvih 11 mesecih leta pa so trgovci zaslužili približno petino več kot v enakem lanskem obdobju.