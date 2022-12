Ob prelomu leta: Supervolilno leto na političnem parketu premešalo karte

pišeta Lara Draškovič in Lea Majcen

Ljubljana, 31. decembra - Ritem na političnem parketu so letos diktirale volitve. V leto smo vstopili v naelektrenem ozračju pred aprilskimi volitvami v DZ, ki so v političnem prostoru premešale karte in na čelu države ustoličile novinko Gibanje Svoboda. Za SDS in NSi pa je supervolilno leto prineslo niz porazov, ocenjujeta analitika Rok Čakš in Aljaž Pengov Bitenc.