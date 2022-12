Melanie C iz solidarnosti do LGBT skupnosti odpovedala novoletni nastop na Poljskem

London/Zakopane, 27. decembra - Pevka in članica skupine Spice Girls Melanie C je odpovedala novoletni koncert v mestu Zakopane na jugu Poljske. Točnega razloga za odpoved sicer ni navedla, je pa dejala, da so odločitvi botrovala opozorila glede težav, s katerimi se na Poljskem soočajo skupnosti, ki jih podpira. Kot poroča britanski BBC, gre za skupnost LGBT.