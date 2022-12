Nekdanji južnokorejski predsednik Lee Myung-bak pomiloščen

Seul, 27. decembra - Nekdanjega južnokorejskega predsednika Lee Myung-baka so več kot dve leti po tem, ko je bil zaradi korupcije obsojen na 17 let zapora, pomilostili. 81-letni konservativni politik in nekdanji župan Seula je najvidnejši med 1372 obsojenci, na katerega se nanaša odredba o pomilostitvi, ki jo je danes sprejel južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol.