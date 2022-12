Cene plina v Evropi na najnižjih ravneh po juniju

Ljubljana, 27. decembra - Milo zimsko vreme in bogato napolnjena skladišča plina so cene tega energenta v Evropi potisnile na najnižje ravni od junija. Na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF je cena plina za januarsko dobavo danes zdrsnila do 80 evrov za megavatno uro, trenutno pa je nekaj nad to ravnjo. V zadnjih dneh so občutno padle tudi cene elektrike.