S pogovori in predstavitvami začetek 15. Boffa

Bovec, 27. decembra - S pogovori in predstavitvami se danes začenja 15. Bovec Outdoor Film Festival - Boff. Bovški festival filmov o naravi in športih v njej bo tokrat prvič potekal štiri dni. Filmske projekcije bodo potekale od srede do petka. Skupaj bo na sporedu 30 filmov, med njimi pet domačih, ki jih bodo na festivalu zastopali tudi nekateri avtorji in akterji.