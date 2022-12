V ZDA letos ustreljenih več kot 6000 otrok

New York, 27. decembra - Letos je bilo v ZDA s strelnim orožjem ubitih ali ranjenih 6023 otrok, starih manj kot 17 let, poroča neprofitna organizacija Arhiv nasilja s strelnim orožjem. To je največ v devetih letih, odkar omenjena organizacija spremlja tovrstno nasilje. Leta 2021 je bilo ubitih ali ranjenih 5708 otrok.