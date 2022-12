Letošnja praznična prodaja v ZDA višja od napovedi

New York, 26. decembra - Praznična prodaja v ZDA je bila letos od 1. novembra do božiča po podatkih ameriškega izdajatelja kreditnih in plačilnih kartic Mastercard za 7,5 odstotka višja kot v enakem obdobju lani. Veliki popusti so premamili potrošnike, so v družbi komentirali te podatke. Stopnja rasti je višja od pričakovane.