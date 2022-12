Celje, 25. decembra - Svojci od sobote zgodaj zjutraj pogrešajo 41-letnega Jerneja Fazarinca iz Celja. Visok je okoli 187 centimetrov in je močnejše postave. Ima kratke rjave lase in zelene oči. Oblečen je v zelene široke hlače, črno športno jopico s kapuco z rdečo obrobo ter v črn plašč. Obut je v športne čevlje, so sporočili s celjske policijske uprave.