V streljanju v središču Pariza trije mrtvi, več ranjenih

Pariz, 23. decembra - V središču Pariza je danes prišlo do streljanja, v katerem so bili ubiti trije ljudje, še štirje so bili ranjeni, dva huje, je sporočila mestna tožilka Laure Beccuau. Policisti so 69-letnega strelca kmalu prijeli in sporočili, da je nevarnosti konec. Motiv za napad zaenkrat ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.