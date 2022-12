Klakočar Zupančičeva: Padli v vojni za Slovenijo so drugim dali upanje in pogum za udejanjenje stoletnih sanj

Ljubljana, 23. decembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v DZ sprejela svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, ministrstva za notranje zadeve ter civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo. Poudarila je, da so padli s svojimi herojskimi dejanji dali upanje in pogum tudi drugim, da smo udejanjili stoletne sanje slovenskega naroda.