V PTL premiera plesno-gledališke predstave Stopi iz moje sence PI314

Ljubljana, 28. decembra - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera plesno-gledališke predstave Stopi iz moje sence PI314. Predstava v režiji Nede R. Bric ter izvedbi plesalcev Nastje Bremec Rynia in Michala Rynie je hommage delu in življenju Pie in Pina Mlakar. Osrednji motiv predstave je jadrnica, s katero sta zakonca Mlakar jadrala do pozne starosti.