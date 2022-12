Zelena luč za ustanovitev Centra za tehnologije genske in celične terapije

Ljubljana, 23. decembra - Center za tehnologijo genske in celične terapije je dobil zeleno luč za sofinanciranje prek evropskih sredstev, 30 milijonov evrov vreden projekt pod vodstvom Kemijskega inštituta pa bo sofinancirala tudi vlada. S centrom želijo pacientom z redkimi genskimi boleznimi in rakavimi obolenji omogočiti hitrejši dostop do naprednih oblik zdravljenja.