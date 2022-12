Slovenski škofje: Naj nam božič utrdi vero, prinese mir, veselje in novo upanje

Ljubljana, 24. decembra - Slovenski škofje so v poslanici pred božičem vsem zaželeli blagoslovljene praznike, ob tem pa izpostavili upanje, ki ga prinaša Jezusovo rojstvo. "Tako kot rojstvo otroka pomeni upanje za družino, tako božje rojstvo pomeni upanje za celotno človeštvo," so zapisali. Vsem so zaželeli, naj jim božič utrdi vero, prinese mir, veselje in novo upanje.