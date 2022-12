Ob prelomu leta: Na stanovanjskem trgu upad prometa, umiritev cen

piše Jure Bernard

Ljubljana, 29. decembra - Nepremičninski trg v Sloveniji je letos, kot kaže, dosegel vrh, je ugotavljal Gurs, potem ko so se po nadaljevanju rasti cen in upada prometa v prvem delu leta jeseni začeli kazati znaki umirjanja. Cene so se v tretjem četrtletju še zvišale, a za manj kot v drugem, promet je še upadel. Povpraševanja po stanovanjskih posojilih je manj.