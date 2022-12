Državni prevzem nemškega plinskega velikana Uniper uradno zaključen

Berlin/Düsseldorf, 22. decembra - Državni prevzem nemškega plinskega velikana Uniper, ki ga v zadnjih mesecih pestijo hude likvidnostne težave, je uradno zaključen, sta danes sporočili nemški ministrstvi za finance in za gospodarstvo. V sredo so prejeli še 5,5 milijarde evrov pomoči, skupna vrednost pa naj bi se po oceni podjetja do konca leta 2024 povzpela na 30 milijard evrov.