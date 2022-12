V Janševi tožbi zaradi Patrie najprej o odškodninski odgovornosti tožilke in sodnikov

Kranj, 22. decembra - Na kranjskem okrožnem sodišču je danes stekla obravnava odškodninske tožbe, s katero predsednik SDS in nekdanji predsednik vlade Janeza Janše od nekdanje tožilke in sodnikov, ki so sodili v zadevi Patria, zahteva 900.000 evrov odškodnine. Sodišče bo najprej odločilo o morebitni odškodninski odgovornosti tožilke in sodnikov. Odločba bo izšla pisno.