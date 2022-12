Ob prelomu leta: Solidna gospodarska rast se bo prihodnje leto povsem umirila

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 27. decembra - Po več kot osemodstotni rasti slovenskega gospodarstva v letu 2021 se bo BDP letos še vedno na račun popandemičnega okrevanja okrepil za pet do šest odstotkov. V začetku prihodnjega leta se bo rast po napovedih povsem umirila in v celotnem letu dosegla okoli odstotek. Napovedi so zelo negotove in so povezane predvsem z energetskimi razmerami.