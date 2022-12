Češka za švedske oklepnike namenja do 2,3 milijarde dolarjev

Praga, 21. decembra - Češka je s Švedsko in britanskim podjetjem BAE Systems podpisala memorandum o nakupu 210 goseničnih bojnih vozil CV90, je danes sporočila češka obrambna ministrica Jana Černochova in dodala, da bo posel vreden do 2,3 milijarde ameriških dolarjev. Prav tako je Češka danes v vojaški bazi v Praslavicah prevzela prvega od 14 nemških tankov Leopard 2.