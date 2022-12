Putin preložil letni nagovor o stanju države

Moskva, 21. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je preložil letni nagovor o stanju države, so danes sporočili iz Kremlja in dodali, da temu botrujejo ustavni razlogi in natrpan urnik predsednika. Ta je prejšnji teden že odpovedal tradicionalno novinarsko konferenco ob koncu leta, kar se je zgodilo prvič v času njegovega predsedovanja.