Večer o pokojninski reformi (21. 12.)

Maribor, 20. decembra - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Pokojninska reforma piše o razpravah o novi pokojninski reformi, do katere prihaja v času, ko mineva deset let od sprejetja zadnje reforme. Avtorica meni, da so mnogi po tihem upali, da je v tem mandatu vlade ne bo, ko je Levica prevzela ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.