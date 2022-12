Ob prelomu leta: Pričakovan nadaljnji upad brezposelnosti, ob manku kadra vse večja moč delavcev

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 25. decembra - Na trgu dela je letos prišlo do pravega razcveta. Padlo je več rekordov, vezanih na zniževanje brezposelnosti, ob tem pa so se zaostrile težave delodajalcev s pomanjkanjem kadrov, zaradi česar so se spremenila razmerja moči med delodajalci in delojemalci. Kljub negotovim gospodarskim razmeram se pričakuje nadaljnji upad brezposelnosti.