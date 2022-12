Metsola vabi Muska v Evropski parlament na izmenjavo mnenj

Bruselj, 20. decembra - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v ponedeljek lastnika Twitterja Elona Muska povabila na zaslišanje in "odkrito izmenjavo mnenj" s poslanci. To vplivno družbeno omrežje ima pomembno vlogo v demokratičnem življenju EU in ne bi smelo postati katalizator sovražnega govora in dezinformacij, je v pismu Musku opozorila Metsola.