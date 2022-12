Kaili delno priznala vpletenost v korupcijski škandal

Bruselj, 20. decembra - Poslanka in zdaj že nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili je delno priznala vpletenost v korupcijski škandal glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve parlamenta. Grkinja naj bi med drugim priznala, da je svojemu očetu naročila, naj skrije velike količine gotovine, poročata belgijski Le Soir in italijanska La Repubblica.