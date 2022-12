V javni razpravi novela zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo predložilo osnutek predloga sprememb in dopolnitev zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, s katerimi želijo uskladiti ureditve posameznih institutov javnega naročanja z zakonom o javnem naročanju ter tako poenostaviti postopke. Pripombe in komentarje pričakujejo do 30. januarja.