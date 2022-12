Inšpektorji na območju TNP ugotovili kršitve gradbene zakonodaje

Ljubljana, 20. decembra - Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v akciji nadzora nedovoljenih gradenj v Triglavskem narodnem parku (TNP) pregledala šest objektov in v petih primerih ugotovila kršitve gradbene zakonodaje. Izdala je tri inšpekcijske odločbe in tri odločbe o prekršku, so danes sporočili iz inšpektorata.