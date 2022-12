Božički med spustom z vrha pediatrične klinike pozdravili male bolnike

Maribor, 20. decembra - Člani Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v božičke, so se danes po vrveh spustili s strehe mariborske klinike za pediatrijo in skozi okna pozdravljali otroke v bolniških sobah. Dan prej so tako popestrili bivanje v bolnišnici otrokom v ljubljanski pediatrični kliniki. Zaradi bolezni dihal je malih bolnikov trenutno zelo veliko.