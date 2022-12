V dokumentarnem filmu o 30-letni zgodbi IZUM

Maribor, 20. decembra - Institut informacijskih znanosti Maribor (IZUM), znan predvsem po razvoju knjižničnega sistema Cobiss, letos obeležuje 30 let delovanja. Ob tej priložnosti so posneli dokumentarni film z naslovom Od kartice do klika, v katerem kronološko in s pričevanji ustvarjalcev prikazujejo svojo zgodbo.