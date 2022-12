Velika večina Tunizijcev bojkotirala parlamentarne volitve

Tunis, 18. decembra - Tunizijci so večinoma bojkotirali sobotne parlamentarne volitve, ki so jih mnoge stranke označile za nadaljevanje državnega udara predsednika Kaisa Sajeda. Predsednik volilne komisije Faruk Buasker je sporočil, da je do zaprtja volišč oddalo svoj glas le 8,8 odstotka od skupno devetih milijonov volilnih upravičencev.