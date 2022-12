Premier Golob in papež Frančišek izpostavila dobre dvostranske odnose

Vatikan, 17. decembra - Papež Frančišek je danes v Vatikanu v zasebno avdienco sprejel slovenskega premierja Roberta Goloba. Kot so sporočili s Svetega sedeža, sta sogovornika izpostavila dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter izrazila željo po nadaljevanju sodelovanja. Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini in Zahodnem Balkanu.