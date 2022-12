Ameriška finančna ministrica Janet Yellen januarja na turneji po Afriki

Washington, 17. decembra - Ameriška finančna ministrica Janet Yellen bo od 17. do 28. januarja obiskala Afriko, kjer se bo ustavila v Južni Afriki, Zambiji in Senegalu. Gre za prvega v vrsti obiskov visokih predstavnikov vlade, ki jih je na vrhu ZDA-Afrika konec tedna naznanil predsednik ZDA Joe Biden. Tudi sam namerava obiskati Afriko, ni pa še znano kdaj in katere države.