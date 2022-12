Mnoge živali najlepši kožuh dobijo v zimskih mesecih

Ljubljana, 18. decembra - Živalski vrt Ljubljana ne pozna zimskega spanja, saj lahko mnoge živali v najlepšem kožuhu ali perju opazujete prav v zimskih mesecih. Na vrhu ljubljanskega živalskega vrta so to severni jeleni, losi, sove, kozorogi, medvedi in ptiči. Če res ni premrzlo pa lahko v zunanjih delih ograde opazujete tudi druge živali, so sporočili iz živalskega vrta.