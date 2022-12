MDS: Zaradi stečajev Zvona Ena in Zvona Dva malim delničarjem načrtno storjena škoda

Ljubljana, 16. decembra - Deset let po stečaju finančnih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva, po obsegu dolgov največjem v zgodovini samostojne Slovenije, so v Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS) na podlagi novih indicev prepričani, da je bila pri tem malim delničarjem načrtno storjena velika premoženjska škoda. Po njihovem mnenju bi se stečajema Zvonov lahko izognili.