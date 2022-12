Vatikan Grčiji vrača ostanke Partenona

Vatikan, 16. decembra - Vatikan bo Grčiji vrnil tri ostanke Partenona, osrednjega templja Atenske akropole. Tempelj, ki so ga zgradili v 5. stoletju pred našim štetjem, je posvečen boginji Ateni. Kot so danes sporočili iz Vatikana, se je papež Frančišek odločil, da bo ostanke templja podaril primasu Grške pravoslavne cerkve in atenskemu nadškofu Hieronimu II.