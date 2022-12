Računsko sodišče: Stanovanjska politika v preteklih letih neučinkovita

Ljubljana, 16. decembra - Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti izvajanja resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 ugotovilo, da vlada in ministrstvo za okolje in prostor nista bila učinkovita, Stanovanjski sklad RS pa je bil delno učinkovit. Država ob tem za gradnjo 8737 manjkajočih javnih najemnih stanovanj do 2025 nima zagotovljenih virov.