Sindikat in vodstvo Tuša dosegla plačni dogovor, stavka preklicana

Celje, 16. decembra - Vodstvo Engrotuša in predstavniki Sindikata Tuš so danes sklenili dogovor o višini plač, pri čemer so bili dogovorjeni najnižja osnovna plača za delovno mesto prodajalec, ki bo v četrtem tarifnem razredu znašala 1060 evrov bruto, in drugih ugodnostih, ki so bile del zahtev sindikata, so sporočili iz Tuša in sindikata. Napovedane stavke tako ne bo.