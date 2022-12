Ljubljana, 16. decembra - Skupščina Elektra Ljubljana je danes razrešila nadzornike Božidarja Godnjavca, Davorina Dimiča in Gorazda Justinka. Namesto njih je za nadzornike s štiriletnim mandatom imenovala Vekoslava Korošca, Marka Naraločnika in Davida Skornška, so sporočil iz družbe.