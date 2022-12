V Črnomlju bodo prenovili pritličja tamkajšnjega gradu

Črnomelj, 18. decembra - Črnomaljski župan Andrej Kavšek in ministrica za kulturo Asta Vrečko sta ta teden v Ljubljani podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Branilci krone in meja oziroma prenove ter oživitve pritličja črnomaljskega gradu in mestnega jedra. Naložbo bo stala dva milijona evrov, ministrstvo za kulturo bo zanjo prispevalo približno 1,3 milijona evrov.